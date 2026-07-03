Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendiebe nach Flucht gestellt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) In einem Einkaufszentrum an der Mindener Straße im Ortsteil Rehme kam es am Donnerstagnachmittag zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl, bei dem zwei Männer zunächst flüchten konnten.

Die Beiden (48 und 42) entwendeten gegen 16:30 Uhr mehrere Kleidungsstücke im Wert von einigen hundert Euro aus einem dortigen Bekleidungsgeschäft. Ein Mitarbeiter des Ladens beobachtete das Duo jedoch bei der Tat und alarmierte die Polizei. Obwohl ihnen zunächst die Flucht aus dem Geschäft gelang, dauerte diese nicht lange an. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen die beiden Flüchtigen im Nahbereich stellen und vorläufig festnehmen.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zur Polizeiwache Bad Oeynhausen gebracht. Während der 48-jährige Tatverdächtige aus Kevelaer nach Abschluss der ersten Maßnahmen von der Dienststelle entlassen wurde, musste der 42-jährige Mittäter aus Porta Westfalica zunächst noch eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen, bevor auch er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Auf beide kommt nun ein Strafverfahren zu.

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