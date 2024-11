POL-MI: Polizeieinsatz an Bankfiliale in Preußisch Oldendorf beendet

Hille (ots) - (SN) Am Donnerstag hat ein bisher unbekannter Mann kurz vor Ladenschluss versucht, eine Bäckereifiliale an der Dorfstraße in Hille zu überfallen. Dazu betrat der Unbekannte um kurz vor 18 Uhr die Geschäftsstelle. Kurz darauf forderte er eine Angestellte auf, Geld in eine Plastiktüte zu legen. Als die Frau der Aufforderung nicht nachkam, flüchtete der Täter ohne Beute vom Tatort und nutzte dazu einen ...

