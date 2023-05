Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Gaststätte eingebrochen

Espelkamp (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in die Räumlichkeiten eines Gastronomie- und Catering-Betriebes an der Breslauer Straße eingebrochen.

Nachdem sich die Täter den Erkenntnissen zufolge gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Keller des "Schneiders Am Brunnen" verschafft hatten, drangen sie in weitere Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob sie dabei Beute machten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell