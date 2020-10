Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Unfall in Mindenerwald

Petershagen (ots)

Zu einem Unfall mit drei Verletzten, darunter zwei Mädchen, wurde die Polizei am frühen Sonntagabend nach Mindenerwald in ein Waldstück gerufen.

Zuvor hatte eine 52-jährige Mindenerin mit den zwei dreizehn Jahre alten Mädchen in einem BMW gegen 17.40 Uhr die Lavelsloher Straße (L 764) in Richtung Friedewalde befahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Audi SUV einer Frau (55) aus Bad Oeynhausen kam. Diese war ersten Erkenntnissen zufolge aus Richtung Bonhorst kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren, wo die Autos miteinander kollidierten. Dadurch schleuderten beide PKWs von der Fahrbahn an den Rand des Waldstückes wo das Buschwerk sie stoppte.

Die 52-Jährige verletzte sich genauso wie eines der Mädchen schwer. Das andere Kind erlitt offenbar leichtere Verletzungen. Alle drei wurden ins JWK gebracht. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde durch die Beamten abgeleitet.

