Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bietet Präventionsberatung an

Stemwede (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des Dienstags suchten bisher Unbekannte ein Anwesen in der Straße "Zum Rott" in Haldem heim. Die Einbrecher verschafften sich über ein Terrassenelement gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten. Mit Bargeld als Beute konnten sie unentdeckt den Tatort verlassen. Ersten Ermittlungen zu Folge lässt sich die Tatzeit zwischen kurz nach 16 Uhr bis 18.30 Uhr eingrenzen.

Seit Jahresbeginn wurden der Polizei im Bereich Haldem vier weitere Einbrüche gemeldet. Die Kripo prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen zu melden. "Wählen Sie im Verdachtsfall den Notruf 110!"

Neben den aktuellen Ermittlungen weist die Polizei auch auf die vielfältigen Präventionsmöglichkeiten hin, welche auf der Internetseite der Polizei Minden-Lübbecke abrufbar sind. Sie können unter der Telefonnummer (0571) 8866-4705 auch einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Zudem werden unsere Spezialisten für Einbruchschutz am Donnerstag, den 16. Januar 2020, von 15 bis 18 Uhr, mit ihrem Präventionsmobil in Stemwede-Haldem vor Ort sein. Dort werden die Experten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz auf dem Parkplatz Haldemer Straße / Ecke Distelberg Interessierte für den Schutz ihrer Häuser und Wohnungen sensibilisieren. Die Beratung ist wie immer individuell und kostenlos.

