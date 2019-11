Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Lübbecke

Lübbecke (ots)

Mittwoch und Donnerstag sind der Polizei zwei Einbrüche aus Lübbecke gemeldet worden.

Am Donnerstag brachen Kriminelle während der Abwesenheit der Bewohner über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Osterstraße ein. Dort durchsuchte man die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum auf 17.50 Uhr bis 20.15 Uhr eingegrenzt werden. Das erlangte Diebesgut ist derzeitig Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Bereits am Mittwoch versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Gehlenbeck einzudringen. Hier versuchte man zwischen 5.30 Uhr und 18.45 Uhr in das Einfamilienhaus in der Goldackerstraße zu gelangen und beschädigte dabei eine Kellereingangstür.

Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660.

