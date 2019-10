Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Auspark-Unfall wird Geschädigter gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag meldete ein 60-Jähriger, dass er offenbar gegen 14:30 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz vor dem Carl-Kaufmann-Stadion bei der Hermann-Veit-Straße unbemerkt ein anderes Fahrzeug gestreift hat. Den Schaden an seinem Pkw stellte der Mann erst später fest und meldete infolge dessen den Unfall bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt konnte der andere Pkw am Unfallort nicht mehr ermittelt werden.

Daher wird der oder die Geschädigte gebeten sich unter der Nummer 0721/666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe West zu melden.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell