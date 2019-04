Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Handy am Steuer: Polizei reagiert mit Schwerpunkteinsatz

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Ablenkung am Steuer hat die Polizei am Montag in Bad Oeynhausen rund 160 Autofahrer und Radfahrende kontrolliert. In 26 Fällen schritten die Beamten ein, da während der Fahrt verbotswidrig ein Handy benutzt wurde. Auf die betroffenen Personen kommen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Flensburger Sünderdatei zu. Vereinzelt stoppten die Einsatzkräfte auch telefonierende Radfahrer. Für diesen Verkehrsverstoß sieht der Gesetzgeber ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro vor.

Bei den bis in die frühen Abendstunden andauernden Einsatz fielen an den 15 auf das Stadtgebiet verteilten Kontrollstellen zudem 34 Fahrzeugführer auf, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Hierfür wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro fällig.

Telefonieren, Simsen oder Texten während der Fahrt erhöht laut Polizei das Unfallrisiko erheblich. Bereits beim Telefonieren ist das Gefahrenpotenzial der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut, so die Ordnungshüter.

Während der Kontrollaktion in Bad Oeynhausen fiel einer Streifenwagenbesatzung in Port Westfalica-Barkhausen am Nachmittag ein ebenfalls am Steuer telefonierender Autofahrer auf. Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Polizei prüft zudem, ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

