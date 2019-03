Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche mehrfach kriminell aufgefallen

Minden (ots)

In den vergangenen Wochen haben zwei Jugendliche (16 und 17) sowie eine 16-Jährige mehrere Straftaten begangen und für viel Arbeit bei den Ermittlern gesorgt. Für erste wichtige Hinweise zu den Tätern sorgten couragierte Zeugen. Diese Beobachtungen halfen, der Polizei auf die Spur des Trios zu kommen.

Seinen Ursprung nahmen die Ermittlungen in Richtung der Drei am 31. Januar. Hier überfiel der 17-Jährige gegen 17:50 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Viktoriastraße eine 69 Jahre alte Frau aus Minden. Der Räuber entriss seinem Opfer die Handtasche, sodass diese stürzte und sich Verletzungen zuzog. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall, nahmen die Verfolgung des fliehenden Täters auf und konnten ihn schließlich in einem Hinterhof in Tatortnähe festsetzen (wir berichteten). Eine Durchsuchung der Privaträume des polizeibekannten 17-jährigen Mindeners am Folgetag sowie Hinweise in den Zeugenvernehmungen lenkten zudem den Fokus auf die beiden anderen Jugendlichen. Die Taten verübten sie teilweise in unterschiedlicher Besetzung.

Neben dem Raub entwendeten mindestens zwei von ihnen bereits am 18. Januar in einem Supermarkt "An der Grille" mehrere Flaschen Alkohol. Der Marktleiter konnte nach kurzer Verfolgung einen der Beschuldigten noch festhalten, aber die Flucht nicht verhindern. Neben dem gesicherten Diebesgut konnte der Zeuge beim Gerangel Teile der Oberbekleidung des Täters sichern. Am 30. Januar entwendete der 17-Jährige in einer Bushaltestelle in der Viktoriastraße das Handy einer 45-Jährigen.

Im Rahmen weiterer Diebstähle entwendeten sie ein E-Bike im Wert von 4.000 Euro, ein 1.100 Euro teures Rennrad und ein Damenrad, dessen Wert rund 850 Euro betrug. Ob sie für weitere Straftaten in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell