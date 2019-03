Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Führungsloses Auto beschädigt geparkten PKW

Lübbecke (ots)

Am Dienstagmittag hat sich in Lübbecke ein Auto verselbstständigt und ist gegen einen anderen PKW geprallt. Der Halter des Verursacherfahrzeugs entfernte sich vom Unfallort und wurde dabei von einem Polizeibeamten beobachtet. Aus diesem Grund konnte der Unfallflüchtige schnell gefunden werden.

Gegen 12.40 Uhr hatte ein 87 Jahre alter Mann einen Ford in der Pettenpohlstraße in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand geparkt und den Wagen anschließend verlassen. Bei seiner Rückkehr befand sich der PKW nicht mehr an seinem Platz, sondern war rund 80 Meter rückwärts die Straße hinabgerollt und stand schräg mittig auf der Fahrbahn. Dort war er mit seinem Heck mit dem geparkten Golf eines Mannes (56) aus Kirchlengern zusammengestoßen. Am neuen Standort seines Wagens angekommen, begutachtete der Lübbecker den Schaden, entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle. Ein Polizeibeamter aus Lübbecke hatte in seiner Freizeit noch beobachtet, wie der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete und daraufhin das Kennzeichen notiert. Aus diesem Grund konnte der Mann noch am selben Tag von den Einsatzkräften identifiziert und aufgesucht werden.

Warum sich der PKW des 87-Jährigen in Bewegung gesetzt hatte, ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

