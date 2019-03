Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahrzeuge kollidieren in Kurve

Bad Oeynhausen (ots)

Am Montagnachmittag sind in Bad Oeynhausen in einer Kurve zwei PKWs zusammengestoßen. Dabei wurde eine Fahrerin aus Vlotho verletzt.

Gegen 16.10 Uhr befuhr eine 85-jährige Opel-Fahrerin aus Bad Oeynhausen die Detmolder Straße aus Fahrtrichtung Lohe kommend. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über den PKW und geriet geradeaus auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug seitlich mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 43-Jährigen aus Vlotho. Diese wurde dabei verletzt und wollte sich im Anschluss eigenständig in medizinische Untersuchung begeben. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 14.000 Euro.

