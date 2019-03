Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 30-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

Montagnachmittag kam es in Preußisch Oldendorf zu einem Streit zwischen vier Männer. In der Folge zog der Aggressor ein Messer, verletzte einen 30-Jährigen Preußisch Oldendorfer und flüchtete. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt und festgenommen werden. Anschließend wurde er dem Gewahrsam in Minden zugeführt. Nach erfolgten Vernehmungen am Dienstag stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld keinen Antrag auf Untersuchungshaft. Daraufhin wurde der Zuwanderer aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge suchte der 34-Jährige zusammen mit einem Bekannten am Montag gegen 14.35 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße auf. Hier wollten die beiden Tabak und Alkohol verkaufen. Das spätere Opfer sowie ein Freund (30) gingen nicht auf das Geschäft ein und baten die flüchtig bekannten das Grundstück zu verlassen. Diese kamen dem nicht nach, sodass sich ein Streit entwickelte. Hierbei zog der Tatverdächtige ein Messer und verletzte den ins Haus flüchtenden an der Hand sowie beschädigte die Oberbekleidung. Anschließend trat der Aggressor eine Scheibe der Haustür ein. Daraufhin flüchteten sie. Der Verletzte wurde dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell