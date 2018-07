POL-DU: Hamborn: Illegales Autorennen beendet- Zwei Mercedes sichergestellt

Duisburg (ots) - Auf der Duisburger Straße im Höhe Kampstraße beschleunigten zwei Pkw am Samstag (08.Juli) gegen 01:20 Uhr derart stark, dass sie eine Wolke von Staub, Abgasen und Gummiabrieb hinter sich aufwirbelten. In Höhe des Kauflandparkplatzes überholten sie rechts einen Kleinwagen, fuhren wieder nebeneinander und beschleunigten weiter. An der Bertha-von-Suttner-Straße mussten sie verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein grauer Mercedes bog rechts in die Sackgasse ab. Dort fanden ihn die verfolgenden Polizisten ohne Insassen vor einer Garage abgestellt. Die beiden jungen Männer aus dem Fahrzeug waren zu Fuß in den angrenzenden Park geflüchtet. Den anderen an dem Rennen beteiligten weißen Mercedes stoppte die Streifenwagenbesatzung. Der 46 Jahre alte Fahrer musste seinen Führerschein abgegeben. Auch die beiden Tatfahrzeuge beschlagnahmten die Beamten. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ein.

