POL-DU: Hamborn: Durch Imponiergehabe Fußgängerinnen gefährdet

Duisburg (ots) - Der Fahrer eines schwarzen Golf ließ am Samstag (7. Juli, 1:35 Uhr) auf der Duisburger Straße den Motor aufheulen, bog in die Kampstraße ab und gab Gas. Drei Fußgängerinnen (17, 17, 18), die gerade die Straße überquerten, konnten sich durch einen Sprung zur Seite vor einem Unfall retten. Eine Streife hatte das beobachtet und stoppte den Wagen. Der 21-Jährige gab an, "dass man mal für die Mädels auf Gas drücken könne". Weiterhin erwähnte er, dass er schon einmal für einen Monat seinen Führerschein wegen Raserei abgeben musste. Der offenbar Unbelehrbare muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auseinandersetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell