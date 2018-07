POL-DU: Aldenrade: Ladendieb hatte Haftbefehl offen

Duisburg (ots) - Für einen erwischten Ladendieb ging es am Samstag (7. Juli) um 17:45 Uhr direkt in Haft. Der Mann hatte in einem Supermarkt Saft und Wurst gestohlen, schubste eine Kassiererin beiseite und flüchtete. Die alarmierten Polizisten stoppten den 73-Jährigen an der Grabenstraße. Bei seiner Überprüfung kam heraus, dass er noch neun Monate unter anderem wegen Diebstahls und Sachbeschädigung hinter Gittern absitzen muss.

