POL-MI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Petershagen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen bisher Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Lahde auf. Hierbei erbeuteten sie Zigaretten und Münzgeld. Bisherigen Ermittlungen zufolge machten sich die Täter gegen 01.20 Uhr an dem Gerät in der Bahnhofstraße zu schaffen. Mittels Werkzeug hebelte man den Automaten auf, um anschließend an den Inhalt zu gelangen. Den Tätern gelang es, alle 21 mit Zigaretten gefüllte Schächte zu leeren. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro beziffert.

