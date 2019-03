Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei kontrolliert über 200 Fahrzeuge

Minden (ots)

Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Kreisgebiet, hat die Polizei am Montagvormittag an zwei Standorten gezielte Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 206 Fahrzeuge von den Beamten überprüft.

Im Bereich der Kampa-Halle waren die Beamten des Verkehrsdienstes mit der Überprüfung von 111 Fahrzeugen beschäftigt. Vier Personen mussten einen Speicheltest zur Kontrolle eines möglichen Drogenkonsums abgeben. Einer Person wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Fahrer verstieß gegen das Betäubungsmittelgesetz, da er im Besitz von illegalen Substanzen war. Zudem untersagten die Beamten einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt. Neben einer Strafanzeige wurden insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt. Zudem wurde festgestellt, dass eine Person ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug führte.

Auch bei den insgesamt 95 Kontrollen in der Melittastraße ergaben sich Verkehrsverstöße. Hier stellten die Beamten bei zwei Personen das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss fest. In der Folge wurden zwei Bluttests, drei Speicheltests und zwei Urintests angeordnet. Zudem waren zwei Personen im Besitz von Drogen. Die Polizeibeamten untersagten zwei Fahrzeugführern die Weiterfahrt und erstellten 12 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Insgesamt erhoben die Beamten in der Melittastraße 14 Verwarnungsgelder.

