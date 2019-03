Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Lübbecke aufgebrochen. Hierbei erbeuteten sie den aus Zigaretten und Münzgeld bestehenden Inhalt.

Nach ersten Ermittlungen haben die Täter mittels eines Schneidewerkzeugs zunächst im Bereich des Schlosses sowie der Scharniere des an der Straßenecke der Brucknerstraße und Gasstraße stehenden Automaten aufgeschnitten. Anschließend hebelten sie ihn auf. Danach konnten die Diebe den Verriegelungsmechanismus betätigen und das Gerät öffnen. So konnte sie an den Inhalt gelangen und den Automaten leeren.

