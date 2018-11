POL-MI: Vorsicht am Telefon: Trickbetrüger rufen an

Espelkamp, Rahden, Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots) - Erneut haben Trickbetrüger in den vergangenen Tagen versucht, mit ihren Anrufen Menschen im Kreis Minden-Lübbecke um ihr Hab und Gut zu bringen. In den vier bei der Polizei gemeldeten Fällen gingen die Kriminellen jedoch leer aus.

So versuchte eine Betrügerin am Mittwoch in Espelkamp vergeblich, von einer 85-jährigen Frau 36.000 Euro zu ergaunern. Die Unbekannte meldete sich zur Mittagszeit per Telefon bei der Seniorin und gaukelte ihr vor, eine Verwandte zu sein. Im Laufe des Gespräches erkundigte sich die "nette junge Frau" über die Vermögensverhältnisse der Rentnerin. Nach einiger Zeit fragte die Anruferin gezielt, ob sie sich bis Freitag 36.000 Euro borgen könne. Da die 85-Jährige erwiderte, nicht über eine solche Summe zu verfügen, lenkte die Kriminelle geschickt das Gespräch auf möglichen im Haus befindlichen Goldschmuck. Als sie auch damit nicht zum erhofften Ziel kam, beendete sie das Gespräch. Wenig später informierten Angehörige der 85-Jährigen die Polizei.

Gleich gelagerte Fälle wurden den Ermittlern zudem aus Rahden, Lübbecke und Bad Oeynhausen gemeldet. Bei dem Anruf in Rahden gab sich die Unbekannte als angebliche Nichte aus und behauptete, dass sie aufgrund eines Notartermins dringend 30.000 Euro benötige. Eine 81-jährige Frau aus Bad Oeynhausen erhielt gleich zwei dieser betrügerischen Anrufe, bei denen es sich um Geld und Goldschmuck drehte.

Die Beamten warnen vor dieser als "Enkeltrick" bekannt gewordenen Masche und raten, niemals am Telefon Auskünfte zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen zu geben. Wer einen derartigen Anruf erhalte, sollte sofort den Telefonhörer wieder auflegen und die Polizei per Notruf 110 verständigen. Angehörige von älteren Menschen sollten diese auf die Betrugsmasche aufmerksam machen, so die Bitte der Ermittler.

