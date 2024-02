Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Tecklenburg, Nägel verstreut, Fahrzeug beschädigt

Tecklenburg (ots)

Unbekannte haben auf den Mitarbeiterparkplätzen des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land in Ibbenbüren-Laggenbeck und des Wasserwerks Tecklenburg Brochterbeck Nägel verstreut. Erstmals fiel einem Mitarbeiter des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land an der Fuggerstraße in Laggenbeck am Montag (22.01.) auf, dass auf dem Parkplatz etwa 50 Nägel auf dem Boden des Parkplatzes lagen. Diese wurden entfernt, ein Schaden entstand nicht. Am Mittwoch (07.02.) wurden dort erneut Nägel gefunden. Diese lagen nicht nur auf dem Mitarbeiterparkplatz, sondern auch in der Einfahrt und der Gebäudeumfahrung des Wasserversorgungsverbandes. Ein Reifen des Fahrzeugs eines Mitarbeiters wurde durch einen dieser Nägel beschädigt. Am Donnerstag (08.02.) meldeten dann Mitarbeiter des Wasserwerks in Brochterbeck einen ähnlichen Fall. Auch dort lagen mehrere Nägel auf der Zufahrt des Geländes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

