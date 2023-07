Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruchversuch, Zeuge überrascht Täter

Steinfurt (ots)

An der Ludgeristraße haben unbekannte Täter am Samstagabend (01.07.23) gegen 19.45 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie wurden von einem Bewohner gestört. Zunächst klingelte es an der Haustür des Hauses, das nahe der Märkischen Heide liegt. Ein Bewohner öffnete diese, stellte aber keine Personen fest. Wenig später erkannte der Geschädigte zwei Personen, die sich mit einem unbekannten Gegenstand an der Terrassentür zu schaffen machten. Der Bewohner störte die Unbekannten bei der Tatausführung. Sie flüchteten daraufhin über den Gartenzaun. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Sie waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Sie trugen schwarze Kopftücher, eine Sonnenbrille und vor dem Mund ein Halstuch. Außerdem trugen sie dunkle Kleidung. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchversuch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell