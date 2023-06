Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag ist auf der Osnabrücker Straße ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Zeugen informierten die Polizei über diesen Unfall. Der 67-jährige Ibbenbürener fuhr ersten Ermittlungen zufolge gegen 16.40 Uhr mit seinem Rad auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Bremsen verlor der Mann in Höhe der Hausnummer 70 dann die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Der 67-Jährige, der keinen Helm trug, verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand nur leichter Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge liegt dieser bei etwa 50 Euro.

