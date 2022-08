POL-PDLD: Dieseldiebstahl im Gewerbegebiet

Germersheim (ots) - Ca. 2500EUR Schaden sind das Ausmaß eines Einbruches in der Katholischen Kirche in der Klosterstraße in Germersheim, der sich am Samstag im Zeitraum zwischen 10 und 18 Uhr ereignete. Neben einer Tür im Innern der Kirche, öffneten die unbekannten Täter auch gewaltsam eine Kasse für Opferkerzen und entwendeten dort Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per ...

