POL-PDLD: Diebstahl aus Kirche

Bellheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Bellheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte die gesamte Beifahrerseite eines Fahrzeuges, welches im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Obermühlstraße abgestellt war. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

