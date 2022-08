Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Zwei Brände am Wochenende

Hopsten (ots)

Am Wochenende (06./07.08.22) hat es in Hopsten im Bereich des Heiligen Meeres zwei Brände gegeben. Am Samstag (06.08.) wurde die Polizei über ein Feuer an einem Bushaltehäuschen im Bereich Hauernweg/Postdamm informiert. Ein Zeuge bemerkte gegen 19.40 Uhr das Feuer und konnte es mithilfe eines Anwohners selbständig löschen. Am Sonntag (07.08.) entdeckten Zeugen gegen 14.10 Uhr Qualm an einer Scheune am Loose-Stall-Weg und riefen die Feuerwehr. Dort brannte Gestrüpp vor der Scheune. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In beiden Fällen ist die Brandursache unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell