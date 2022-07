Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand bei einer Entsorgungsfirma, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Steinfurt (ots)

Am heutigen Montag (18.07.2022), gegen 18.19 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens an der Gutenbergstraße in Emsdetten informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine überdachte Lagerfläche in Brand. Die Rauchentwicklung ist erheblich. Die Löscharbeiten dauern an. Der Einsatzort bleibt weiträumig abgesperrt. Die Bevölkerung wurde vorsorglich über die NINA-Warn-App informiert. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sind bei dem Brand keine Personen zu Schaden gekommen. Zur Höhe des Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

