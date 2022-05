Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ersthelfer und Zeugen nach Radunfall gesucht

Greven (ots)

Am Freitag (13.05.2022) kam es gegen 17:00 Uhr auf dem Radweg der Kardinal-von-Galen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 89-jährige Grevenerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Kardinal-von-Galen-Straße. Etwa in Höhe der Einmündung mit der Philipp-Manz-Straße stieß die Frau mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Mehrere Zeugen leisteten Erste Hilfe bei der 89-jährigen. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Der Radfahrer war männlich und hell gekleidet. Weitere Angaben konnten zu dem Mann nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Ersthelfer, deren Personalien nicht bekannt sind, sowie weitere Zeugen. Sie werden gebeten sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

