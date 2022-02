Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - nach Unfall einfach geflüchtet

Germersheim (ots)

Gestern Mittag parkte ein 44-jähriger Autofahrer um 15 Uhr seinen PKW am Fahrbahnrand der Siegfried-Jantzer-Straße in Germersheim. Als er gegen 18 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er im Heckbereich einen frischen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich bereits unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

