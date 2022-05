Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Horstmar, Betrüger gibt sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus, Polizei warnt

Kreis Steinfurt (ots)

Ein Betrüger hat sich am Telefon als Sparkasse-Mitarbeiter ausgegeben. Der Angerufene, ein Mann aus Horstmar, ging auf die Forderungen nicht ein. Dennoch warnt die Polizei aus gegebenem Anlass vor Betrugsanrufen, bei denen falsche Mitarbeiter von Banken, Sparkassen oder Volksbanken nach sensiblen Kontodaten fragen. Bei solchen Gesprächen gilt wie bei anderen betrügerischen Anrufen auch: Seien Sie skeptisch, wenn Sie nach privaten oder sensiblen Daten gefragt werden. Gehen Sie auf Forderungen nach einer Herausgabe solcher Daten nicht ein. Legen Sie auf und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Im aktuellen Fall ging der Täter wie folgt vor: Er rief den Horstmarer an einem Samstagmittag an und gab sich als Vertreter der Sparkasse Steinfurt aus. Der Betrüger behauptete, er habe vom persönlichen Sparkassenbetreuer des Horstmarers den Auftrag erhalten, fehlende Daten für die Push-TAN-Anwendung einzuholen. Das Perfide: Der Täter kannte den korrekten Namen des echten Sparkassenbetreuers. Darüber hinaus kannte er den vollen Namen und die Adresse des Horstmarers. Obendrein wurde während des Anrufs auf dem Telefondisplay die richtige Telefonnummer der Vermittlung der Sparkasse Steinfurt angezeigt. Dennoch wurde der Angerufene im Verlauf des Gesprächs stutzig, auch weil ihm die Uhrzeit und der Tag des Anrufs komisch vorkamen. Der Horstmarer weigerte sich, Daten preiszugeben und legte auf. Im Nachgang kontaktierte er seinen richtigen Sparkassenberater. Es stellte sich heraus, dass dieser niemanden mit der Einholung von fehlenden Daten beauftragt hatte. Es handelte sich um einen Betrugsversuch. Die Polizei weist darauf hin, dass die Betrüger - wie in diesem Fall - oft im Vorfeld Informationen über ihre Opfer eingeholt haben. Dieses Wissen macht den Anruf glaubwürdig. Deshalb gelten folgenden Präventionstipps:

- Geben Sie niemals am Telefon sensible Informationen oder Daten preis - vor allem nicht zu ihren Bankkonten oder Geldangelegenheiten! - Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die ein Unbekannter am Telefon stellt! - Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Bleiben Sie vorsichtig und lassen Sie sich nicht auf betrügerische Maschen ein. Informieren Sie auch Verwandte, Freunde und Bekannte über die Tricks von Anrufbetrügern. Denn das Wissen darüber schützt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell