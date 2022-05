Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Pkw

Rheine (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.05.2022) ist es zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen. Der 25-jährige Halter hatte seinen Seat am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr an der Schleupestraße abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 05.20 Uhr stellte er fest, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. In der Nacht gegen 04.00 Uhr hatte der Geschädigte verdächtige Geräusche gehört, konnte diese aber nicht einem Pkw-Aufbruch zuordnen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag, Personaldokumenten und Bankkarten entwendet. Am Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Rheine ermittelt und nimmt Hinweise unter 05971/938-4215 entgegen.

