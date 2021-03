Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht - unfallbeteiligtes Fahrzeug wird gesucht -

Steinfurt (ots)

Bei der Polizei hat sich eine junge Frau gemeldet und Angaben zu einem Unfall gemacht. Demnach hatte die Frau am Montag (23.03.2021), gegen 10.15 Uhr, beim Einparken auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Steinfurt, Kolpingstraße 5, einen silberfarbenen Pkw beschädigt. Nach ihrem Arztbesuch wollte sie gegen 11.00 Uhr eine Nachricht an dem Fahrzeug hinterlassen. Das Fahrzeug wurde aber mittlerweile entfernt, so dass weder Typ noch Kennzeichen des Fahrzeugs feststehen. Die Polizei bittet den Fahrer des beschädigten Pkws sich bei der Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551-154115 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell