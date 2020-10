POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade, Buxtehuder Ermittler suchen Zeugen für Fahrraddiebstahl, Von der Autobahn abgekommen und überschlagen - Fahrerin durch Glück unverletzt

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Stade

Am gestrigen Sonntag zwischen 15:00 h und 18:00 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Steiermarkstraße nach dem Einwerfen eines Fensters an der Rückseite einer dortigen Doppelhaushälfte in das Innere des Hauses eingestiegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Täter dann einer geringe Menge Bargeld erbeuten und damit unerkannt flüchten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Buxtehuder Ermittler suchen Zeugen für Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, den 01.10 ist zwischen 15:00 h und 16:00 h in Buxtehude am Bahnhof aus dem Fahrradständer vor der Ärztehaus neben der Bushaltestelle von einem bisher unbekannten Täter ein neues schwarzes Fahrrad der Marke "Focus Whystler" entwendet worden.

Eine aufmerksame Zeugin hatte noch beobachtet, wie sich ein ca. 170 cm großer, dunkelhaariger Mann an dem Rad zu schaffen gemacht hatte und dann mit einem Rad in Richtung Hansestraße-Ellerbruch weggefahren war.

Diese Zeugin wird nun gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

3. Von der Autobahn abgekommen und überschlagen - Fahrerin durch Glück unverletzt

In den frühen Abendstunden des vergangenen Samstags kam es an der Ausfahrt Stade-Süd der Autobahn 26 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hat.

Eine 19-jährige Fahrerin eines Peugeot aus Drochtersen war gegen 18:30 h auf der A26 in Richtung Stade unterwegs und wollte an der Ausfahrt in Richtung Landesstraße 111 abfahren. Dabei geriet sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab, ihr Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Zufällig vorbeikommende Feuerwehrleute der Werkfeuerwehr Airbus übernahmen die ersten Maßnahmen am Unfallort und die eingesetzten Feuerwehrleute des 2. Zuges der Ortswehr Stade konnten das Fahrzeug schließlich wieder auf die Räder stellen sowie die Einsatzstelle absichern und ausleuchten.

Da die Verletzungen der 19-Jährigen zunächst unklar waren, wurde sie nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst vom Rettungshubscharuber Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen. Dort stellte sich dann aber heraus, dass sie Glück im Unglück hatte und bei dem Unfall unverletzt geblieben war. Ihr Peugeot wurde total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur Fahrweise der Fahrerin vor dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

