Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Supermarkt

GrevenGreven (ots)

An der Bismarckstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (29.11.2020) gegen 01.00 Uhr versucht, in einen K+K-Markt einzubrechen. Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in eine Notausgangstür. Ob sie ins Gebäude gelangten, ist unklar. Durch das Einschlagen des Glases an der Tür wurde eine Alarmanlage ausgelöst. So konnte die Polizei verständigt werden. Vor Ort traf sie jedoch keinen Täter mehr an. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Grevener Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell