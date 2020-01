Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Exhibitionist aufgetreten

Greven (ots)

Auf einem unbefestigten Weg im Bereich der Rathausstraße, der zur Lindenstraße führt, hat sich am Sonntagnachmittag (26.01.2029) ein Exhibitionist gezeigt. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.55 Uhr ist der junge Mann dort zweimal aufgefallen. Der etwa 18- bis 20-Jährige entblößte sich und zeigte sich in schamverletzender Weise einer Fußgängerin. Die Polizei konnte den jungen Mann in dem Bereich nicht mehr antreffen. Er war mit einer blauen Jacke bekleidet und trug eine Strick-/Wollmütze ohne Bommel. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

