Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Sachbeschädigung

Emsdetten (ots)

An der Borghorster Straße ist am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag (13.10.2019) ein Wohnmobil beschädigt worden. Der Wagen war am frühen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, in Höhe Hausnummer 12 abgestellt worden. Am nächsten Morgen wurde dann der Schaden an dem weißen Fendt festgestellt. Unbekannte Täter hatten dort einen Gullydeckel ausgehoben und diesen gegen das Fahrzeug geworfen. Die hintere Scheibe wurde beschädigt. Zudem entstanden an dem Fahrzeug Lackschäden. Der Gullydeckel konnte von den Polizisten unmittelbar wieder eingesetzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

