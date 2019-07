Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Verkehrsunfall

Auf der Riesenbecker Straße ist am frühen Mittwochmorgen (17.07.2019) ein Autofahrer aus Ibbenbüren verunglückt. Der 19-Jährige war dort mit seinem Auto um kurz vor 06.00 Uhr unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben. Der PKW stellte sich quer, überschlug sich mehrfach und blieb letztlich auf den Rädern stehen. Der junge Mann konnte den vollkommen beschädigten Wagen selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Schaden am Auto wird auf cirka 4.000 Euro geschätzt.

