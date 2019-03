Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall

Ladbergen (ots)

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochvormittag (06.03.), gegen 11.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Tecklenburger Straße (L 597) schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war mit seinem Zweirad auf der Landstraße 597 in Richtung Ladbergen unterwegs. An der Einmündung Brochterbecker Damm kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW eines 59-Jährigen, der nach links in den Brochterbecker Damm abbiegen wollte. Der 33-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-jährige Ibbenbürener blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

