Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Verkehrsunfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz - Wichtige Augenzeugin bitte melden!

Bochum (ots)

Trotz intensiver Ermittlungsarbeit ist diese Verkehrsunfallflucht noch nicht (ganz) geklärt, die sich am 21. Februar (Donnerstag) ereignet hat - auf dem Parkplatz des Baumarkts am Castroper Hellweg 51 in Bochum.

Dort hatte eine Zeugin gegen 13.40 Uhr beobachtet, wie ein weißer Fiat 500 von einem weißen Kleintransporter beim Wenden beschädigt worden ist. Anschließend entfernte sich dessen Fahrer von der Unfallstelle.

Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des in Bochum zugelassenen Fahrzeugs und übergab ihn an die Fahrerin des Fiats, die sie in einem in der Nähe gelegenen Geschäft ausfindig machen konnte.

Leider steht der Name der aufmerksamen Zeugin noch nicht fest. Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten diese Frau dringend darum, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell