POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall/Flucht

Lotte (ots) - Am Montag (02.07.2018), in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Bahnhofstraße ein grauer VW Golf vorne rechts an der Stoßstange beschädigt. Es konnten diverse Kratzspuren festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 800 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell