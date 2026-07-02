Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verursacher einer Ölspur gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (ca. 07:15 Uhr) stürzte ein 56-jähriger Motorrollerfahrer aus Recklinghausen auf der Recklinghauser Straße im Kreisverkehr auf Höhe der Klöcknerstraße. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit dem Roller auf einer Ölspur weggerutscht. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden.

An dem Roller entstand etwa 300 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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