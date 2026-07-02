Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Über eine aufgehebelte Wohnungseingangstür verschafften sich Unbekannte Zutritt zu Wohnräumen im Erdgeschoss an der Germanenstraße. Die Täter brachen am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck und Bargeld mit.

Marl

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochvormittag Zutritt zu einem Zweifamilienhaus an der Heinrich-von-Kleist-Straße. Von hier aus gelangten sie in die Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Gläser und einen Aschenbecher von der Terrasse mit. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

An der Ehlingstraße hebelten Unbekannte eine Kellertür auf und schafften es so in eine Doppelhaushälfte. Zu dem Einbruch kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag. Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Gebäude nach Beute und flüchteten durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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