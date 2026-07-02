PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch wurde eine Frau aus Recklinghausen von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt.

Die 44-Jährige war gegen 14:45 Uhr auf der Castroper Straße unterwegs. Kurz vor der Maybachstraße kam sie mit dem Mann ins Gespräch und beendet dieses Gespräch schließlich. Im weiteren Verlauf berührte der Unbekannte die 44-Jährige unsittlich, anschließend lief er weiter.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,70-1,80m groß, ca. 30-35 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit beigem Tanktop, beiger kurzer Hose und weißen Sneakers.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 15:41

    POL-RE: Dorsten: 52-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

    Recklinghausen (ots) - Auf der Straße An der Wienbecke ist heute morgen ein 52-jähriger Autofahrer verunglückt. Der Mann aus Dorsten wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er in Richtung Hervest unterwegs, gegen 7.30 Uhr geriet er in der Nähe der Straße Am Roten Stein auf die Gegenfahrbahn, touchierte eine Leitplanke und prallte dann gegen einen Baum am Straßenrand. Das Auto lag beim Eintreffen der ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:15

    POL-RE: Bottrop: Falscher Wasserwerker entwendet Schmuck

    Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann entwendete Schmuck aus einer Wohnung, er hatte sich als Wasserwerker ausgegeben. Gegen 13 Uhr am Dienstag klingelte es bei einem Senioren an der Wohnungstür an der Prosperstraße. Ein Unbekannter gab sich als Wasserwerker aus, gelangte so in die Wohnung und beschäftigte den Geschädigten im Badezimmer. Gleichzeitig verließ er kurz das Badezimmer und entwendete eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren