Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch wurde eine Frau aus Recklinghausen von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt.

Die 44-Jährige war gegen 14:45 Uhr auf der Castroper Straße unterwegs. Kurz vor der Maybachstraße kam sie mit dem Mann ins Gespräch und beendet dieses Gespräch schließlich. Im weiteren Verlauf berührte der Unbekannte die 44-Jährige unsittlich, anschließend lief er weiter.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,70-1,80m groß, ca. 30-35 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, kurze schwarze Haare, schwarzer Vollbart, bekleidet mit beigem Tanktop, beiger kurzer Hose und weißen Sneakers.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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