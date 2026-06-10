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POL-RE: Dorsten: 13-Jährige vermisst - Fotofahndung

POL-RE: Dorsten: 13-Jährige vermisst - Fotofahndung
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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer 13-Jährigen aus Dorsten bittet die Polizei um Mithilfe. Die Vermisste verließ am Dienstagnachmittag ihre Wohnanschrift.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/206237

Hinweise zum Aufenthaltsort der Teenagerin werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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