Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Suche nach Tatverdächtigem mit Foto
Recklinghausen (ots)
Ein bislang unbekannter Mann nahm eine Geldbörse an sich, die ihm nicht gehörte. Die Geldbörse war am 14. September 2025 im Bereich einer Tankstelle an der Hans-Sachs-Straße liegen geblieben.
Der Tatverdächtige wurde von einer Videokamera erfasst. Ein entsprechendes Foto finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/203762
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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