Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Suche nach Tatverdächtigem mit Foto

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann nahm eine Geldbörse an sich, die ihm nicht gehörte. Die Geldbörse war am 14. September 2025 im Bereich einer Tankstelle an der Hans-Sachs-Straße liegen geblieben.

Der Tatverdächtige wurde von einer Videokamera erfasst. Ein entsprechendes Foto finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/203762

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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