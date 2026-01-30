Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Jugendliche vermisst - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer Jugendlichen. Seit Mittwoch ist die 15-Jährige aus Gladbeck von ihrer Wohnanschrift verschwunden. Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor. Hier finden Sie ein Foto und weitere Informationen:
https://polizei.nrw/fahndung/193536
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
