Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Abend, zwischen 18:00 und 18:55 Uhr, kam es in einer Gasse an der Straße "Erlbruch" in Recklinghausen zu einem Raub. Zwei Täter forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld und einem Smartphone. Außerdem führten die Täter einen Taser, ein Messer und einen Teleskopschlagstock mit sich. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: männlich - ca. 180 bis 185 cm groß - schmale Statur - ca. 18 Jahre alt - deutsche Sprache mit Ghettoslang - arabisches Erscheinungsbild - wellige kurze, schwarze Haare - dunkle Augen - trug eine schwarze Maske über dem Mund - schwarzer langer Kinnbart - schwarze Nike Winterjacke - schwarze Jeanshose 2. Täter: männlich - ca. 185 cm groß - normale Statur - ca. 17 Jahre alt - deutsche Sprache mit Ghettoslang - kurdisches oder albanisches Erscheinungsbild - braune Augen -brauner Ziegenbart - weiße Jacke - schwarze Hose

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

