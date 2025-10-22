Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck/Haltern am See: Jugendliche vermisst - Fotofahndung
Recklinghausen (ots)
Seit dem 17.10.2025 wird eine 15-Jährige aus Haltern am See vermisst. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat. Fotos der Jugendlichen finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/184035
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen? Hinweistelefon: 0800 2361 111.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
