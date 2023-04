Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten unter Beteiligung eines Traktors in Bottrop-Kirchhellen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Tag gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der Alleestraße in Bottrop-Kirchhellen ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leicht verletzten Personen.

Ein 20jähriger Bottroper ist mit seinem Traktor samt Silo-Anhänger auf der Alleestraße in nördliche Richtung unterwegs gewesen. In Höhe der dortigen SB-Tankstelle ist er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm stehenden Pkw einer 31jährige Fahrerin aus Bottrop aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw einer 59jährigen Frau aus Schermbeck zusammen.

Insgesamt wurden durch den Unfall fünf Personen leicht verletzt, diese wurden zur genaueren Untersuchungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 9000,- EUR geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Alleestraße in beide Fahrtrichtungen bis etwa 11:45 Uhr gesperrt werden.

