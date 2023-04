POL-RE: Marl: bewaffneter Raub auf Supermarkt

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann kletterte am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, an der Buschstraße über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit einem Pedelec zum Tatort gefahren. Er nahm ein Schmuckkästchen mit Schmuckstücken an sich. Durch Geräusche aufmerksam geworden, ging ein Bewohner ins Schlafzimmer. Der Einbrecher flüchtete mit dem ...

mehr