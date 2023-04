POL-RE: Herten: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht

Recklinghausen (ots) - Bei einem Einbruch in einen Supermarkt an der Paschenbergstraße wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, Alarm ausgelöst. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten im Gebäude einen 28-Jährigen, der in Herten wohnt, festnehmen. Im Supermarkt waren Tüten mit Lebensmitteln und Tabakwaren zum Abtransport bereitgestellt. Um in das ...

